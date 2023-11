MotoGP | Gp Malesia, Marc Marquez: “Penso che a Sepang sarà dura”

GP Malesia Sepang MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez arriva in Malesia dopo il quarto posto nella Sprint Race del GP della Thailandia e il sesto nella gara “lunga” della domenica.

Il #93 della Honda, dal prossimo anno rider Ducati Gresini, ha ottenuto due vittorie nella classe regina a Sepang ed è salito sul podio altre due volte. Ecco cosa ha detto l’otto volte iridato.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Ritorno al lavoro per l’ultima spinta dell’anno, saranno tre gare molto intense. La prima che affronteremo è Sepang, un circuito che per noi rappresenta sempre una sfida. Siamo stati forti in alcune delle ultime gare, ma onestamente penso che a Sepang sarà dura. Le curve più lunghe sono quelle in cui abbiamo sofferto di più in questa stagione, ma ovviamente continueremo a provare e vedere cosa sarà possibile fare. Assicuriamoci di partire bene e di dare il via alla fine del 2023!”

