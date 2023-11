MotoGP | Gp Malesia, Bezzecchi: “Sepang tracciato tra i miei preferiti”

MotoGP GP Malesia Sepang Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo una settimana completa di riposo è pronto a tornare in pista per affrontare le ultime tre gare della stagione, Sepang, Lusail e Valencia.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team, ancora matematicamente in lotta per il titolo, punta ad essere tra i protagonisti del finale di stagione su uno dei suoi tracciati preferiti, il SIC, Sepang International Circuit. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Avere una settimana completa di recupero dopo tre settimane molto impegnative, come le precedenti, è stato un vero toccasana. Ho riposato, recuperato il più possibile, ricaricato le batterie e sono pronto ad affrontare questo finale di stagione al meglio. Sepang, insieme a molte altre piste di questa fase finale di stagione, è tra le mie preferite. Molto veloce, con lunghi rettilinei, un aspetto che potrebbe essere favorevole al nostro pack tecnico. Non sarà facile, ma daremo il massimo per essere tra i protagonisti da qui a Valencia.”

5/5 - (15 votes)