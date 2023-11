MotoGP | Gp Malesia, Di Giannantonio: “Lavoriamo a testa bassa per chiudere in bellezza”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio vuole chiudere in bellezza la stagione 2023 della MotoGP che lo ha visto risalire posizioni in gara sino ad arrivare al podio di Phillip Island.

Sempre più costante e due volte al parco chiuso nelle ultime tre gare (miglior pilota indipendente in Indonesia e terzo in Australia) il rider romano è pronto ad affrontare le ultime tre gare dalla MotoGP 2023, Sepang, Lusail e Valencia. Ecco cosa ha detto il “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Siamo sicuramente in un ottimo momento di forma, sia a livello di risultati che di feeling con la moto. La crescita è stata continua e non vedo perché dovremmo fermarci ora. Ci sono tre appuntamenti su tre piste che mi piacciono nonostante siano molto diverse tra loro. Lavoriamo a testa bassa per chiudere in bellezza una stagione positiva.”