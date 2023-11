MotoGP | Gp Malesia Gara, Martin: “Pressione gomme? La prossima volta rischierò di più”

MotoGP Malesia Sepang Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso al quarto posto il Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota del Team Pramac Ducati, che correva con la “spada di Damocle” del warning per la pressione delle gomme, è partito bene, ma alla prima curva non è riuscito a passare Bagnaia, rimanendo quarto e pagando poi dazio.

Alla fine ha chiuso staccato dalla vetta e da Bagnaia e ora i punti di distacco dal piemontese sono 14. Intervistato da Sky Sport ha sottolineato ancora come la regola della pressione delle gomme sia quantomeno discutibile. A fine giornata (quando aveva già parlato), sono arrivati warning anche per i suoi avversari, tra cui Bagnaia, in Qatar almeno da questo punto di vista partiranno alla pari.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Malesia Sepang MotoGP 2023

“Penso solo a fare bene e oggi non l’ho fatto, ma non sono neanche deluso perchè ho fatto quello che ho potuto e ho dato il 100%. Quando ho preso Pecco mi sentivo più forte di lui, ma quando ho provato a passarlo la gomma anteriore si scaldava troppo e non riuscivo a seguirlo. Ho capito quindi che il quarto posto era il massimo che si poteva fare oggi. Parlando della pressione delle gomme oggi ero un pò sopra, non molto, ma come se la gomma media fosse diventata soft. La prossima volta però me la rischio, non ha senso essere quarto in mezzo al nulla, meglio rischiare e stare davanti.” – Martin ha poi risposto ad una domanda su un possibile contatto con la Honda – “La Honda ha cercato tutti, ma non ho mai pensato di cambiare in ottica 2024.”

4.7/5 - (43 votes)