MotoGP | Gp Malesia Gara, Alex Marquez: “Weekend fantastico”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Gresini – Alex Marquez dopo aver vinto la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, ha chiuso al secondo posto la gara “lunga” della domenica.

Il pilota del Gresini Racing ha provato a tenere il ritmo imposto da Enea Bastianini (tornato alla vittoria, ndr) ma quando il #23 ha allungato, seppur di poco, non è riuscito a colmare il gap.

Un weekend comunque da ricordare per il #73 della Ducati, che tra gara Sprint e della domenica si porta a casa 29 punti. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Sapevo che oggi il favorito era Enea (Bastianini), ho cercato di tenere il suo ritmo all’inizio e pensavo che Pecco (Bagnaia) fosse più lontano rispetto a noi e Martin più vicino, ma è avvenuto l’esatto contrario. Ho aspettato troppo ad attaccare Enea e dopo la gomma si è scaldata ed ho fatto fatica. Per il resto è stato un weekend fantastico, non dobbiamo dimenticare da dove veniamo, il Team ha fatto un capolavoro impressionante. Sono stato per quasi tutta la gara a pochi decimi, ma quando sei dietro è come se sbatti contro un muro, si alza la temperatura della gomma e tutto diventa difficile.”