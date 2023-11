Moto2 | Gp Malesia Acosta: “Bello essere Campioni del Mondo”

Moto2 Malesia Sepang Red Bull Ajo – Pedro Acosta è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto2. Il titolo è arrivato in Malesia, dove il pilota di Mazarrón ha chiuso secondo.

Per il classe 2004 secondo titolo in tre anni dopo quello del 2021 in Moto3. Dopo aver vinto la Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2020, Acosta è passato in Moto3 come parte della KTM GP Academy nel 2021; vincendo il suo Gran Premio d’esordio in Qatar e poi accumulando altri cinque trionfi e altri sette podi, ha vinto il titolo al primo tentativo.

Nel 2022 è passato in Moto2 ed ha impiegato solo otto round per vincere il primo dei tre GP di quella stagione. Ha subito poi la frattura della gamba, ma ha recuperato finendo 5° in campionato come “Rookie of the Year”.

In questa stagione ha vinto sette gare (per un totale di 16 vittorie in meno di due anni, ndr) arrivando al suo secondo titolo ottenuto con il secondo posto al Sepang International Circuit.

Il prossimo anno correrà in MotoGP in sella alla KTM del Team GASGAS. Sarà uno dei soli due piloti sulla griglia del 2024 ad aver conquistato i campionati sia in Moto3 che in Moto2. Il #37 ha partecipato a poco più di 50 Gran Premi raggiungendo 26 podi e 16 vittorie.

Dichiarazioni Pedro Acosta Campione del Mondo Gp Malesia Sepang MotoGP 2023

“È bello essere nella lista dei Campioni e dei nomi incredibili. L’anno scorso ho fatto molti errori, molte cadute. Questo è il mio terzo anno con Aki (Ajo) e abbiamo deciso di ripartire da zero e mettere tutti gli errori in una scatola. L’anno scorso abbiamo cercato di trovare il giusto setting con la moto, ma ero anche troppo piccolo e leggero per la Moto2, quindi abbiamo fatto un grande passo avanti in inverno e siamo migliorati in generale, anche con la testa e la mia esperienza. Sapevo cosa fare. I fine settimana non sono stati facili e a volte è stato difficile recuperare terreno, ma abbiamo fatto progressi. L’obiettivo era quello di essere competitivi e così è stato.”

