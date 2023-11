MotoGP | Gp Malesia Gara, Bastianini: “Bello tornare alla vittoria, è qualcosa di fantastico ed emozionante”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Enea Bastianini dopo una stagione tribolata, con due infortuni importanti uno ad inizio stagione e uno a metà Campionato, è tornato alla vittoria nel Gran Premio della Malesia.

Il pilota riminese della Ducati dopo il quarto posto della Sprint Race ha dominato dalla prima curva sino alla bandiera a scacchi, andando a cogliere il quinto successo in Top Class, primo della stagione. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“E’ qualcosa di fantastico ed emozionante dopo un periodo di ‘merda’, non c’è altro modo per definirlo. Bello tornare alla vittoria, era l’unica cosa che volevo, non mi importava del resto, sapevo che potevo farlo. Ho spinto come in qualifica e negli ultimi giri ho cercato di mantenere il gap, anche se ero distrutto. Ero al limite e forse per stare al limite ho fatto qualche sbavatura. E’ esploso qualcosa dentro di me questo weekend e sono tornato a divertirmi, è veramente bello, sono troppo contento. Una delle chiavi di questo GP è stata cambiare la strategia del freno motore. Abbiamo stravolto la moto ma non a livello di setting. Quando ci si diverte, poi si va anche forte. Siamo arrivati qua consapevoli di quello che dovevamo fare, sia io che il mio capo-tecnico (Marco Rigamonti, ndr) eravamo più convinti di quello che dovevamo fare. Ringrazio tutto il mio Team perchè non ha mai smesso di credere in me, anzi il mio capo-tecnico mi ha chiamato prima di arrivare qui e mi ha detto che le cose sarebbero cambiate e così è stato. Voglio ringraziare anche la mia mamma che è a casa e Alice la mia fidanzata, perchè mi sono state vicine in questo periodo buio, gli voglio un sacco di bene.”

