MotoGP | Gp Malesia Gara, Bagnaia: “Bastianini è stato straordinario”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Pecco Bagnaia ha ottenuto il terzo posto nel Gran Premio della Malesia, terz’ultimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il #1 della Ducati non è riuscito a tenere il passo del suo team-mate Enea Bastianini e del vincitore della Sprint Race Alex Marquez, ma è riuscito a mettersi alle spalle Jorge Martin, giunto alle sue spalle.

I punti di vantaggio sullo spagnolo sono ora 14 quando mancano due gare al termine della stagione, Qatar e Valencia. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese ai microfoni di Sky Sport, dove ha elogiato Bastianini.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“E’ stata una gara dura ma bella, Alex (Marquez) aveva un gran passo, ma Enea (Bastianini) è stato straordinario, ha fatto una gara incredibile, oggi era lui che si meritava la vittoria. Sono comunque contento della mia gara, sono partito bene, ma alla prima curva c’è stato un corpo a corpo con Jorge (Martin) ed abbiamo perso tempo nei primi giri. Non credo che avrei potuto vincere, ma forse sarei stato più vicino negli ultimi giri. Bisogna essere contenti, abbiamo fatto un bel lavoro, siamo arrivati davanti a Jorge oggi e in qualifica e ripartiamo da qui con un punticino in più rispetto alla Thailandia. Peccato per la gara di ieri, non abbiamo capito cosa sia accaduto ma oggi la moto andava bene senza aver fatto particolari modifiche. Bisogna stare molto attenti, abbiamo 14 punti di vantaggio, quindi bisogna stare attenti spingendo.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara Lotta con Martin GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“E’ fondamentale fare certe manovre in certi momenti, è importante farli a livello mentale, era da un pò che non battevo Jorge. Oggi avevo un passo migliore e dopo la lotta ho allungato.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia su Enea Bastianini GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Penso che Enea (Bastianini) si meritasse più di tutti questa vittoria, per lui è stata una stagione difficilissima, sia mentalmente che fisicamente. La scorsa stagione ha vinto quattro gare e quest’anno ha avuto due brutti infortuni. Ha reagito molto bene, è stato bravo, ci siamo aiutati sabato mattina. Ha vinto con una velocità incredibile.”

4.7/5 - (43 votes)