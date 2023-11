MotoGP | Gp Malesia Gara: Bastianini torna alla vittoria, Bagnaia precede Martin

MotoGP Gp Malesia Sepang Gara – Enea Bastianini ha letteralmente dominato il Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2023 disputato al Sepang International Circuit.

Il #23 della Ducati dopo una stagione al di sotto delle aspettative a causa di due infortuni, torna alla vittoria, andando a vincere la quinta gara in Top Class, decima in carriera, non gli accadeva da Aragon 2022.

La “Bestia” ha preceduto il vincitore della Sprint Race Alex Marquez, che ad inizio gara ha provato a tenere il passo di Bastianini, senza però riuscirci.

Sul terzo gradino del podio è salito Pecco Bagnaia, che si è confrontato nelle prime fasi di gara con uno “spento” Jorge Martin, che ha provato un paio di volte a superare il leader del Mondiale senza però riuscirci, chiudendo quarto staccatissimo dalla vetta. Sono 14 ora i punti di vantaggio del piemontese sullo spagnolo del Pramac Racing.

Ottima la gara di Fabio Quartararo, che ha portato la Yamaha in quinta posizione davanti alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi e al team-mate Franco Morbidelli. Una performance positiva per la moto della casa di Iwata, che sul tracciato malese è apparsa più competitiva.

In Top Ten anche Jack Miller con la KTM, Fabio Di Giannantonio con la Ducati Gresini e Luca Marini, con quest’ultimo che anche se manca ancora l’ufficialità, passerà alla Honda al posto di Marc Marquez.

Delude l’Aprilia, Maverick Vinales ha chiuso 11esimo, mentre Aleix Espargarò dopo le 4 cadute delle prove, è scivolato anche oggi in gara. A punti anche Johann Zarco 12esimo, Marc Marquez 13esimo, Augusto Fernandez 14esimo e Pol Espargarò 15esimo.

I due piloti delle derivate di serie Iker Lecuona (sostituiva Alex Rins in sella alla Honda LCR) e Alvaro Bautista (due volte iridato Superbike e in pista come wild card Ducati Aruba.it Racing, ndr), hanno chiuso in terz’ultima e penultima posizione, davanti al solo Takaaki Nakagami, con il giapponese scivolato a 8 giri dalla fine e poi risalito in sella.

