MotoGP | Gp Malesia Day 1, Di Giannantonio: “Non siamo lontani”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio non è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2 a Sepang, teatro del Gran Premio della Malesia, dove ha chiuso 14esimo.

Il pilota romano del Gresini Racing ha chiuso con il tempo di 1’58.709, ad otto decimi di secondo dalla vetta occupata dal compagno di squadra Alex Marquez.

Per il #49 qualche problemino fisico e di setting, ma niente di compromesso in ottica weekend. Ecco cosa ha detto il “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Purtroppo non mi sento troppo bene fisicamente come quasi sempre qui in Malesia. Tra i miei problemi fisici, e qualche cosa da aggiustare su entrambe le moto a livello di set-up non siamo stati perfetti oggi. Però non siamo lontani, dobbiamo lavorare bene oggi e possibilmente riposare bene questa notte.”