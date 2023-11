MotoGP | Gp Malesia Day 1, Alex Marquez: “L’obiettivo è fare una buona qualifica”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Gresini – Alex Marquez è stato il più veloce della prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il pilota del Gresini Racing che ha girato in 1’57.823, ad appena 33 millesimi di secondo dal record della pista di Jorge Martin (2022), si è sentito subito bene in sella alla Ducati #73, questo nonostante qualche linea di febbre. Ecco cosa ha detto il due volte iridato (Moto3 2014 e Moto2 2019, ndr).

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“A volte entri in pista e le cose arrivano con naturalità… Oggi è andata così, sull’asciutto siamo stati comodi e competitivi fin da subito. Stiamo lavorando sul tema gomme per essere pronti per la gara di domenica, ma in generale stiamo bene. Domani potrebbe piovere, ma è una condizione che mi piace quindi non ci sono problemi. Non so se mi aspettavo o meno di scendere sotto l’1’58, ma come detto stavamo comodi ed è andata bene. Domani l’obiettivo fare una buona qualifica per poter partire davanti e risparmiare un po’ di gomma.”