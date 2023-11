MotoGP | Gp Malesia Day 1, Bezzecchi: “Speravo meglio sul giro secco”

MotoGP GP Malesia Sepang Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha ottenuto il nono tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio della Malesia, 18esima gara della MotoGP 2023.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team si è detto soddisfatto del passo gara, meno del time-attack, visto che nella sessione mattutina aveva usato una gomma in più rispetto al previsto. Ecco cosa ha detto il “Bez” che è terzo nella classifica generale.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Sono felice in generale, soprattutto per quanto riguarda il passo gara. Speravo meglio sul giro secco, ma ho dovuto cambiare il mio plan in corsa. Stamattina ho usato una gomma in più rispetto al previsto, quindi ho avuto a disposizione un solo time attack al pomeriggio. Nel complesso sono soddisfatto, dobbiamo lavorare su qualche aspetto di guida e fare uno step di elettronica e setting nel terzo e quarto settore.”

5/5 - (15 votes)