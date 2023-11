MotoGP | Gp Malesia, Alex Marquez: “La stagione va chiusa con un buon sapore in bocca”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Gresini – Alex Marquez si prepara con ottimismo alla sfida del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023.

Dopo due buone performance in Australia e Thailandia, Marquez è pronto a confermare la sua abilità sulla pista di Sepang. Con alcune modifiche al setup che hanno dimostrato di essere efficaci nei test di inizio stagione, il giovane pilota sa di avere il potenziale per ottenere grandi risultati. L’obiettivo è concludere la stagione con un sorriso sul volto, combinando la velocità con la costanza dei risultati, puntando a brillare sia a Qatar che a Valencia. Con una Malesia fisicamente in forma, Marquez è pronto a lottare per un finale di stagione indimenticabile.

Dichiarazioni Alex Marquez Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Australia e Thailandia sono stati due fine settimana molto positivi considerando l’infortunio rimediato in India. Nei test di inizio stagione a Sepang avevamo fatto qualche modifica al setup che mi aveva aiutato: sappiamo di essere veloci e seppur ci sia qualcosa ancora da modificare e su cui lavorare, tornare in Malesia fisicamente a posto è già una gran cosa. La stagione va chiusa con un buon sapore in bocca, quindi oltre alla velocità ci vorrà anche costanza di risultati in Qatar e Valencia”.