MotoGP | Bagnaia: “Dopo la caduta di Barcellona ho perso esplosività” [VIDEO]

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Pecco Bagnaia in un’intervista rilasciata ad Antonio Boselli di Sky Sport ha parlato delle ultime tre gare, decisive per il Campionato del Mondo MotoGP.

La lotta con Jorge Martin si sta facendo sempre più serrata e al momento sono 13 i punti di vantaggio del piemontese sullo spagnolo del Pramac Racing.

Bagnaia è tornato anche a parlare della caduta di Barcellona, quando fu investito da Brad Binder poche curve dopo la partenza; il #1 della Ducati rimase in mezzo alla pista dopo un high-side, ecco le sue parole.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Incidente Barcellona Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Dall’Igna dice che ho perso esplosività dopo l’incidente di Barcellona? La botta del Montmeló è stata molto intensa, può essere che inconsciamente sia così – ha spiegato il torinese -. Da quel momento ho faticato di più a entrare in pista e fare il giro secco. In Australia ero tornato a essere competitivo sul time attack e nell’ultima gara sono andato abbastanza vicino alla pole, però mi è mancato qualcosa. Sarà fondamentale l’FP1, entrare in pista e martellare forte fin dai primi giri. Questa è una pista che mi piace molto, giusto attuare qui una strategia diversa per capire se funzionerà o meno. Anche per quanto riguarda le gomme in vista della gara. Sono sicuro che può essere una buona strada.”





4.7/5 - (43 votes)