MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race: Martin, “Un sogno essere leader del Campionato”

MotoGP GP Indonesia Ducati Pramac – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia classe MotoGP, disputata al Mandalika International Circuit.

Il #89 del Team Pramac Ducati complice l’ottavo posto di Pecco Bagnaia diventa il nuovo leader della classifica iridata, con 7 punti di vantaggio sul #1 della Ducati e 56 su Marco Bezzecchi.

Domani “Martinator” si aspetta una gara più dura, soprattutto a livello fisico. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp Indonesia MotoGP 2023

“Ho gestito la gara, la gomma soft nonostante la gara corta, avrebbe faticato ad arrivare alla fine. Partivo dietro e su questa pista non è facile sorpassare, ma sono molto contento. Vedremo domani, Luca (Marini) veniva su molto forte e sarà dura. Oggi ho fatto un errore da rookie nella qualifiche arrivando lungo, anche se sesto non è stato un risultato disastroso. E’ stata una gara bella ma complicata, ho fatto bei sorpassi. Negli ultimi due giri Luca mi ha impressionato.”

Dichiarazioni Jorge Martin Leader Mondiale Sprint Race Gp Indonesia MotoGP 2023

“Essere leader della classifica della MotoGP è un sogno, ma la mentalità sarà sempre la stessa di sempre. Alla fine la pressione non è mia, non sono in un Team Factory. Speriamo di divertirci e di allungare.”

