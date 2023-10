MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race: Martin vittoria e leadership iridata

MotoGP Gp Indonesia Sprint Race – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia classe MotoGP e complice l’ottavo posto di Pecco Bagnaia, diventa il nuovo leader della classifica della Top Class 2023.

Partito dalla seconda fila, sesto tempo, il pilota del Team Pramac Ducati ha guidato all’arrembaggio portandosi in testa dopo poche tornate tagliando il traguardo davanti agli stoici Luca Marini e Marco Bezzecchi, riders Ducati Mooney VR46 Racing Team.

Per Martin si tratta della quarta vittoria consecutiva nella Sprint Race, sesta vittoria nelle ultime sette gare (tra gare Sprint e gare “lunghe” della domenica, ndr), dove ha chiuso o primo o secondo. La Ducati vince il quarto titolo costruttori.

Eroica la gara di Marini e Bezzecchi, tornati in pista a dieci giorni dall’operazione alla clavicola il primo e a cinque giorni il secondo, con lo stesso infortunio. Due risultati impensabili solo pochi giorni fa, soprattutto quello di Bezzecchi, che ha avuto pochissimo tempo per recuperare.

Dietro al duo del Team di Valentino Rossi ha chiuso Maverick Vinales che in sella all’Aprilia ha tenuto a lungo la testa della gara, ma che ha ceduto nel finale per un calo delle gomme.

Il #12 della casa veneta è passato sotto alla bandiera a scacchi davanti alla Yamaha di un ottimo Fabio Quartararo e ad un grandissimo Fabio di Giannantonio, sesto con la Ducati del Team Gresini, che lascerà a Marc Marquez (scivolato nel corso del primo giro, ndr).

Settimo e ottavo tempo per le Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo che ora insegue a 7 punti Jorge Martin. Il #1 della “Rossa” a due ruote che partiva 13seimo dopo non aver passato la Q1 non è mai stato protagonista. In Top Ten anche Jack Miller (KTM) e Miguel Oliveira (Aprilia RNF).

Gara da dimenticare per Aleix Espargarò, scivolato nel tentativo di superare Brad Binder, con quest’ultimo falciato dalla moto dello spagnolo dell’Aprilia. Franco Morbidelli (Yamaha Factory) ha chiuso 15esimo.

