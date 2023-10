MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Marini: “Peccato, si poteva vincere”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Luca Marini dopo la strepitosa pole position ha chiuso la Sprint del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023 sul secondo gradino del podio.

Il #10 del Mooney VR46 Racing Team a 10 giorni dalla frattura alla clavicola ha anche sognato la vittoria, ma un errore negli ultimi giri non glielo ha permesso. Resta comunque una gara da incorniciare, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2023

“E’ stata veramente dura, stamattina sia nel Q1 che nel Q2 nel cambio di direzione tra la curva 7 e la 8 ho sentito qualcosa alla spalla e mi sono fatto male. Appena terminata la Q2 sono andato a fare fisioterapia e ho finito a pochi minuti dal via della gara. Per quanto dolore avevo non ho sofferto neanche il caldo. Purtroppo in gara ho faticato, non ero efficace e non ero messo bene sulla moto, peccato perchè si poteva vincere, ma va bene così. Dopo il test di Misano il feeling con la moto è aumentato e anche in India era velocissimo, punteremo ad essere veloci anche nelle prossime gare. Oggi ho dato tutto, domani faremo una strategia diversa. Ho provato a vincere, ma la gomma posteriore si scaldava molto e alla 12 ha spinnato e alla 13 mi è partita, ma sono riuscito a tenerla.”

Dichiarazioni Luca Marini Miglioramenti dal Venerdì a Sabato Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2023

“Michelin ha portato delle gomme con una carcassa diversa, ma non ci ha spiegato come utilizzarle e allora sta a noi capire. Ieri nelle seconde prove non ero riuscito a scaldare le gomme, non hanno mai funzionato. Hanno detto che ho fatto troppo piano l’out-lap, ma l’ho fatto come sempre ma le gomme non si sono mai scaldate in un’ora di turno. Questa notte con la squadra abbiamo lavorato e abbiamo capito cosa fare, questo grazie agli ingegneri della squadra e alla Ducati. Emozionante partire dalla pole? Per me il mio posto è come se fosse sempre stato quello.”