MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Bezzecchi: “Sono veramente contento”

MotoGP GP Indonesia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi a sei giorni dall’operazione alla clavicola destra ha centrato il terzo posto nella Sprint del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del MotoGP 2023.

Al Mandalika International Circuit il #72 del Mooney VR46 Racing Team dopo una buona partenza dalla nona casella (scivolata durante le qualifiche, ndr) ha recuperato posizioni su posizioni e alla fine della gara è riuscito ad avere la meglio sull’Aprilia di Maverick Vinales. Ecco cosa ha detto il “Bez” a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2023

“Sono veramente contento, non pensavo di poter fare una gara così. Nei primi 6/7 giri non sentivo dolore, poi con il calo dell’adrenalina ho iniziato a sentire dolore soprattutto in frenata. Andavo comunque forte, poi quando sono arrivato dietro a Maverick (Vinales) è stato difficile superarlo, ma all’ultimo giro ce l’ho fatta. Sono veramente contento. La clavicola mi fa abbastanza male in staccata e nei cambi di direzione. Sei costretto ad usare altri muscoli ed ho dolore anche al collo, alla schiena e ai pettorali. Domani con il doppio dei giri sarà molto dura. Spero di fare la gara con la gomma media, perchè la soft è veramente ignorante da girare, mentre la media è più dolce. L’ho già fatto ma ci tengo ancora una volta a ringraziare il Dr. Porcellini e Carlo (prepararore VR46), senza di loro non sarei stato qui.”