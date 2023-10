MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Vinales: “Avevamo il potenziale per vincere”

GP Indonesia MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia disputa a Mandalika, 15esima tappa del Motomondiale 2023, in quarta posizione.

I tredici giri di oggi lasciano invece l’amaro in bocca al team italiano, quarto alla fine con Maverick che è partito deciso davanti a tutti, guidando la corsa con sicurezza nella prima parte e limitato poi dal degrado delle gomme. Il podio solo sfiorato oggi è l’obiettivo minimo per la gara.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2023

“In altri casi sarei felice di un quarto posto ma oggi non posso, perchè avevamo il potenziale per vincere. Sono partito bene ed ero in pieno controllo, senza spingere al massimo, purtroppo da metà gara non avevo più grip al posteriore. Stiamo ancora analizzando i motivi perchè al momento non abbiamo una risposta certa sulle cause. Sono molto orgoglioso del mio team ma, anche in vista della gara di domani, dobbiamo capire cosa è successo e migliorare. Essere insoddisfatti oggi dimostra la nostra mentalità: da parte mia dare sempre il massimo, da parte del team lavorare costantemente per raggiungere il risultato che sappiamo di meritare”.

