MotoGP | Gp Indonesia Prove: doppietta Aprilia con Espargarò e Vinales, Bezzecchi stoico terzo

MotoGP Gp Indonesia Prove – Doppietta Aprilia nelle prove valide per l’accesso alle qualifiche al Mandalika International Circuit, teatro del Gran Premio dell’Indonesia classe MotoGP, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Ad ottenere il miglior tempo nonostante una scivolata è stato Aleix Espargarò, che in sella alla RS-GP ha fatto registrare il best-lap di 1:30.474 (nuovo record della pista,ndr), andando a precedere di 0.154s il team-mate Maverick Vinales.

Uno stoico Marco Bezzecchi chiude terzo a cinque giorni dall’operazione alla clavicola, a soli 16 millesimi dal #12 della casa veneta. Una performance sorprendente per il pilota riminese, che ora dovrà sperare che il dolore non aumenti, soprattutto in ottica Sprint Race e gara “lunga” della domenica.

Brad Binder in sella alla KTM è quarto (anche per il sud-africano una caduta, con la moto “falciata” da quella di Augusto Fernandez, anche lui scivolato, ndr) davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martin e alla migliore delle Honda, quella di Marc Marquez.

Il prossimo pilota Ducati Gresini ha preceduto l’Aprilia SAT del Team RNF di Miguel Oliveira, l’ottimo Fabio di Giannantonio (Ducati Gresini) e Jack Miller (autore di due scivolate senza conseguenze, ndr). L’ultimo pilota che accede direttamente alla Q2 è Fabio Quartararo, che in sella alla Yamaha Factory ha fatto segnare il decimo tempo a 0.755s dalla vetta.

Sessione da dimenticare per Pecco Bagnaia, che nell’ultimo tentativo che gli avrebbe valso la Top Ten ha sbagliato, abortendo il giro e chiudendo addirittura 16esimo.

Davanti al #1 della Ducati Pol Espargarò (KTM Team GASGAS), Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team), Johann Zarco (Ducati Pramac), Raul Fernandez (Aprilia SAT RNF Team) e Franco Morbidelli (Yamaha Factory) che ritroverà nella Q1.

Il rientrante Enea Bastianini (scivolato senza conseguenze, ndr) ha chiuso 20esimo davanti all’altro pilota che tornava in pista, Alex Rins (Honda LCR).

Non ha preso parte alla seconda sessione e non disputerà qualifiche e gara Alex Marquez. Una decisione presa dopo le libere della mattina causata dal dolore alle costole.

