MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Bezzecchi: “Sto abbastanza bene, pensavo peggio”

MotoGP 2023 GP Indonesia Mooney VR46 – Uno stoico Marco Bezzecchi ha chiuso al terzo posto le prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2023, disputate sul circuito di Mandalika.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team a soli cinque giorni dall’operazione alla clavicola destra (fratturata durante un allenamento al Ranch, ndr) ha dapprima ottenuto il “fit-to-race” e poi è andato fortissimo nonostante una scivolata avvenuta nel turno mattutino.

Domani per la Sprint Race e soprattutto domenica per la gara “lunga” sarà importante gestire il dolore, ecco cosa he detto il #72 della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Indonesia MotoGP 2023

“E’ stato un tour de force ma ce l’abbiamo fatta. Sto abbastanza bene, pensavo peggio. Soffro un pò nelle staccate ma a casa abbiamo fatto un gran lavoro con Carlo (preparatore VR46, ndr) e il Dr. Porcellini (che lo ha operato domenica scorsa, ndr). Purtroppo sono passati solo cinque giorni, ma dovevamo sfruttare al massimo queste settimane con tante gare, era importane essere qui. Stamattina sono scivolato, non ho gestito bene il primo turno. Sono partito con molta calma, ma poi ho spinto troppo rispetto all’inizio e la moto non era pronta. Per fortuna non mi sono fatto nulla. Oggi pomeriggio è andata meglio, devo gestire le forze ma ci sono. Faccio fatica nelle curve 1, 10 e alla 15/16, soprattutto quest’ultime due dove sei più sulle braccia e sulla destra. Per quanto riguarda la gomma anteriore non so gli altri piloti Ducati, ma la hard anteriore non mi ha fatto impazzire. Da pià stabilità in frenata ma da piegato non da tanto feeling, ma nella gara di domenica sarà la gomma da utilizzare.”

