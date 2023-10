Moto2 | Gp Indonesia Prove 2: Acosta detta il passo, Arbolino è nono

Moto2 Gp Indonesia Prove 2 – Il leader della classifica iridata Pedro Acosta ha stabilito il miglior tempo della seconda sessione di prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa classe Moto2, in programma a Mandalika.

Il pilota del Team Red Bull Ajo che ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1:34.456, ha preceduto di 0.180s Aron Canet (Pons), a sua volta davanti a Sam Lowes (Marc VDS) di soli 42 millesimi.

Quarto tempo per Manuel Gonzalez (VR46 Team, il più veloce della sessione mattutina), quinto per Ai Ogura (Team Asia) e sesto per Jake Dixon (Aspar).

Fermin Aldeguer (SpeedUp) è settimo, davanti a davanti al Albert Arenas (Red Bull Ajo) e al nostro Tony Arbolino (Marc VDS), con quest’ultimo che in Campionato insegue Acosta a 50 punti. Chiude la Top Ten Sergio Garcia (Pons).

Qualificati alla provvisoria Q2 anche Zonta van den Goorbergh (Racing GP), Joe Roberts (Italtrans), Somkiat Chantra (Team Asia) e Bo Bendsneyder (SAG).

Alberto Surra (Forward) ha chiuso 20esimo e Lorenzo Baldassarri (sostituisce il convalescente Celestino Vietti nel Fantic Racing) 25esimo. Non ha fatto registrare tempi Mattia Casadei (Fantic Racing) mentre Dennis Foggia (Italtrans) non è sceso in pista a causa di un virus intestinale.

