MotoGP | Gp Indonesia Gara, Bagnaia: “Risultato fantastico”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Pecco Bagnaia con una gara magistrale e complice la caduta di Jorge Martin è riuscito a ribaltare la situazione e a riprendersi la testa del Campionato, persa ieri dopo la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota della Ducati che scattava dalla 13esima casella è stato autore di una bella partenza e di una prima parte di gara aggressiva, che gli ha permesso di lottare per il podio.

Quando poi a quindici giri dalla fine Martin è caduto, ha spinto ancora e ad otto tornate dal termine è passato al comando con un bellissimo sorpasso su Maverick Vinales.

Alla fine ha tagliato il traguardo davanti allo spagnolo dell’Aprilia e ad uno strepitoso Fabio Quartararo, che nonostante una moto che pecca di potenza, ha chiuso terzo e vicinissimo al #1 della Ducati. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“C’era bisogno di un risultato così dopo Barcellona, da lì abbiamo faticato tantissimo. Non mi trovavo bene in moto e poi fai fatica a spingere. Ringrazio tantissimo la mia squadra, soprattutto gli elettronici, stamattina abbiamo fatto un ultimo step di elettronica che mi ha aiutato tantissimo e ho potuto spingere come volevo. E’ fantastico, ce lo meritavamo tantissimo. Nel warm up ho cercato di capire cosa fare di diverso per tornare davanti e in questo la gomma media mi ha aiutato. E’ servita anche la gara di ieri per capire dove migliorare. Mi ha dato gusto il sorpasso su Vinales, è stato fantastico.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Importanza Supporto Persone Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“Cerco sempre di circondarmi di persone che mi fanno del bene e che mi vogliono bene e ne ho veramente tante. Tutto mi ha fatto, bene, sfogarmi dopo la Sprint Race, parlare con la squadra, con la mia famiglia, con Vale (Rossi), Carlo (preparatore VR46), tutti i miei amici, Domizia (sua fidanzata, ndr) e mia sorella. Tutti mi è servito, è stato fantastico. Le parole aiutano tanto le persone che ne hanno bisogno, così come svagarsi e parlare d’altro. Prima di andare a dormire mi sono detto che avevo bisogno di un risultato come questo.”

