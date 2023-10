MotoGP | Martin cade e regala la leadership del campionato a Bagnaia [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia caduta Martin – Pesante caduta di Jorge Martin nel Gran Premio dell’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo della Pramac, mentre stazionava al comando della corsa, è incappato in una scivolata che non gli ha permesso di vedere la bandiera a scacchi e quindi di difendere la leadership del campionato ottenuta grazie alla vittoria nella Sprint di ieri mattina.

Un colpo a vuoto clamoroso che lo costringerà a ripartire dal zero nel finale di questo campionato (Martin volerà in Australia con 18 punti di ritardo dalla leadership di “Pecco”, vincitore oggi del GP). Appuntamento tra una settimana nel selettivo impianto di Phillip Island per un’altra tornata di questo entusiasmante mondiale 2023 di MotoGP.