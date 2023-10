MotoGP | Bagnaia e il sorpasso decisivo a Vinales per la vittoria in Indonesia [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Bagnaia Vinales – Vi riportiamo il sorpasso di Francesco Bagnaia a Maverick Vinales per la leadership nel Gran Premio d’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP.

Sfruttando l’ottimo passo con la mescola hard all’anteriore, l’italiano della Ducati è riuscito a sopravanzare lo spagnolo, fino a quel momento leader della corsa grazie al ritiro di Jorge Martin, ottenendo un piazzamento quanto importante non solo per il campionato, ma anche per la fiducia, venuta clamorosamente a mancare nelle ultime settimane.

Una manovra che di fatto ha riaperto un campionato che fino a metà gara sembrava passato nelle mani del rivale spagnolo del team Pramac. Appuntamento tra una settimana a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia, seconda prova di un tris di gare che comprenderà anche la Thailandia alla fine del mese di ottobre.