MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Alex Marquez: “Troppo dolore”

MotoGP GP Indonesia Ducati Gresini – Alex Marquez dopo la sessione mattutina del Gran Premio dell’Indonesia (15esimo appuntamento della MotoGP 2023, ndr), ha dato forfait a causa delle sue condizioni fisiche.

Troppo il dolore alle costole fratturate in India, da qui la decisione di fermarsi e riprovarci la settimana prossima a Phillip Island.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Indonesia MotoGP 2023

“Con tre gare consecutive c’è da guardare al quadro generale e la decisione di non forzare è stata quasi naturale. Il dolore sulla moto è ancora abbastanza e il mio stato fisico non sarebbe stato sufficiente per completare una gara. Detto ciò. In Australia spero di stare meglio per riprovarci. Grazie alla squadra per l’appoggio incondizionato. Torniamo presto.”