MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Di Giannantonio: “Siamo sempre stati veloci”

MotoGP GP Indonesia Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio ha iniziato col piede giusto il Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023 in programma sul riasfaltato circuito di Mandalika.

Il pilota romano del Team Gresini ha portato la sua Ducati in ottava posizione, centrando l’accesso diretto in Q2. Il feeling è ancora da migliorare ma il “Diggia” (alla ricerca di una sella per la prossima stagione visto che il suo posto sarà preso da Marc Marquez, ndr) è stato subito veloce.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Indonesia MotoGP 2023

“Come prima giornata non c’è male. Siamo sempre stati veloci fin dal primo run, anche questa mattina. Il feeling non è fantastico, specialmente sull’anteriore nelle parti veloci, ma in generale è tutto abbastanza positivo. La base su cui lavorare è sicuramente buona. Il nuovo asfalto ha ancora più grip, ma c’è solo una linea da seguire, altrimenti diventa problematico.”