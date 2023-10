MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Aleix Espargarò: “Mi sono divertito a guidare”

GP Indonesia MotoGP 2023 Aprilia – E’ iniziato nel migliore dei modi il weekend indonesiano di Aleix Espargarò, che ha chiuso in testa la prima giornata di prove del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2023 in programma a Mandalika.

Il pilota dell’Aprilia che ha fatto segnare il nuovo record del Mandalika International Circuit poteva essere ancora più veloce se non fosse scivolato in un tentativo dove era sotto di oltre mezzo secondo rispetto al suo best-lap. Ecco cosa ha detto il “Capitano” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Indonesia MotoGP 2023

“Oggi mi sono divertito a guidare, è stato spettacolare. Ho fatto 1:31 e tre con la gomma usata, mi sono divertito tantissimo. Nel giro in cui potevo abbassare ancora il mio tempo ho esagerato un pò e sono caduto, poi con la seconda gomma ho trovato le bandiere gialle. Mi sono trovato subito bene in sella e speriamo di poter continuare anche domani. Per quanto riguarda la scelta delle gomme credo che nella gara Sprint si possano usare mescole soft all’anteriore e al posteriore, mentre nella gara ‘lunga’ della domenica la scelta dovrebbe essere media per entrambe. Non è mai accaduto ma qui sembra possibile. Fisicamente mi sento bene, ho guidato fluido e ci si stanca di meno.”

