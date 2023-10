MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Vinales: “Soddisfatto del lavoro fatto”

GP Indonesia MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso al secondo posto le prove del Gran Premio dell’Indonesia disputate a Mandalika, 15esima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota dell’Aprilia ha percorso 25 giri, chiudendo a 0.154s dal team-mate Aleix Espargarò. Il #12 della casa veneta si è detto soddisfatto dei miglioramenti avuti su questa pista rispetto alla passata stagione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Indonesia MotoGP 2023

“Ho trovato molto bandiere gialle e Mir mi è caduto davanti, era difficile essere precisi. Sono comunque soddisfatto del lavoro fatto, rispetto alla scorsa stagione siamo migliorati tantissimi e mi fa molto piacere. Per quanto riguarda la scelta delle gomme ci sono dei punti interrogativi perchè non abbiamo fatto tanti giri. Domattina utilizzeremo una gomma usata e ne sapremo di più. Dietro con la mescola media ho un buon passo, ma tutto dipende da come si comporterà la moto, per domani dobbiamo fare uno step. La media mi piace più in frenata, ma la soft fa la differenza in percorrenza.”

