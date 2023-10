MotoGP | Gp Indonesia, Bastianini: “Finalmente torno in pista”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Enea Bastianini torna in pista dopo l’infortunio di Barcellona e lo farà in occasione del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2023.

Il #23 della Ducati era stato costretto a saltare il GP di casa a Misano, l’appuntamento in India e anche l’ultimo Gran Premio in Giappone.

Per poter tornare in sella dovrà ottenere l’ok definitivo dai medici a partecipare al round indonesiano. Sarà in buona compagnia, stessa procedura anche per i piloti del Mooney VR46 Racing Team Luca Marini e Marco Bezzecchi. Ecco cosa ha detto la “Bestia”.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Indonesia MotoGP 2023

“Finalmente torno in pista insieme alla mia squadra. Aver dovuto saltare altre gare proprio mentre stavo iniziando a sentirmi a mio agio sulla Desmosedici GP non era ciò di cui avevamo bisogno, ma dopo l’operazione era importante dedicare alcune settimane per recuperare al meglio, anche se non sono ancora al 100%. Ora dovremo ripartire con calma e cercare di dedicare queste ultime gare per sistemarci e per poter essere competitivi il prima possibile. Perciò non ho grandi aspettative per questo fine settimana: voglio solo cercare di lavorare nel miglior modo possibile insieme alla mia squadra

