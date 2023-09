MotoGP | Gp India Gara, Di Giannantonio: “La spalla non mi ha permesso di guidare”

MotoGP GP India Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio è stato costretto al ritiro nel corso del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023.

La spalla frena Fabio Di Giannantonio sulla via di una buonissima top9 sul Buddh International Circuit per il primo #IndianGP della storia della MotoGP. Una gara di cuore quella dell’italiano che arriva fino all’8ª piazza salvo poi arrendersi negli ultimi giri alla sua spalla sinistra.

Un boccone amaro per l’italiano che aveva ben impressionato sia in Q1 che in Sprint ieri con la top10. In Giappone tra pochi giorni sarà fondamentale recuperare il più possibile la forma fisica.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Sprint Race GP India MotoGP 2023

“Stavamo facendo un’ottima gara, avevo un gran passo e anche la velocità di punta era migliorata rispetto a ieri. Sono partito aggressivo, potevo esserlo e la moto era ottima. Siamo stati competitivi tutto il fine settimana, ma purtroppo ad un certo punto la spalla non mi ha più permesso di guidare. Non riuscivo praticamente più a controllare la moto e sono stato costretto al ritiro. Mi spiace tantissimo per la squadra, purtroppo è un infortunio che mi trascino da Misano e ci sta complicando un po’ le cose”.