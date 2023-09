MotoGP | Gp India Gara, Bezzecchi: “Vittoria emozionante”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ricorderà a lungo il Gran Premio dell’India classe MotoGP, 13esimo appuntamento della stagione che gli ha regalato il terzo successo in Top Class.

Il “Bez” dopo la bellissima rimonta fatta nella Sprint Race (dovuta al tamponamento da parte del team-mate Luca Marini, ndr) ha letteralmente dominato la gara infliggendo distacchi abissali alla concorrenza (il secondo classificato Jorge Martin è staccato di oltre otto secondi, ndr), girando con un passo insostenibile per tutti.

Ora nel Mondiale è a 44 lunghezze dal leader Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto il #72 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP India MotoGP 2023

“Sono molto contento, forse per ora è la vittoria più emozionante. Non sono stati giorni facilissimi, questa vittoria poteva arrivare ieri, ma forse quella di oggi è ancora più bella, la dedico a Filippo (Momesso, suo amico, pilota CIV, scomparso qualche giorno fa nella sua casa, ndr) e a tutta la sua famiglia. Mi sono trovato subito bene su questa pista, ho cercato di mettermi davanti per non avere problemi con la pressione della gomma anteriore. Ho gestito le gomme, ho scelto la soft come molti e sono veramente contento. Ultimamente ho migliorato la fase della staccata, mi sono avvicinato a Pecco (Bagnaia) e Martin in questo frangente. La moto oggi si comportava bene, fisicamente quando hai la moto a posto fatichi un pò meno, ma tutti sono rimasti sorpresi dal caldo. Penso che i lunghi turni di venerdì siano stati i più duri della mia carriera.”