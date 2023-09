MotoGP | Gp India Day 1, Marini: “Frenare forte? Ho un segreto”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Luca Marini ha iniziato al meglio Il Gran Premio dell’India, 13esima tappa della MotoGP 2023.

Al Buddh International Circuit, tracciato nuovo per la MotoGP, ma con poco grip vista l’età della pista, il #10 del Mooney VR46 Racing Team si è subito trovato bene e ha chiuso al comando.

Per domani si aspetta un miglioramento generale, ma al momento è lui il migliore. Ecco cosa ha detto “Maro” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP India MotoGP 2023

“Mi sono divertito tanto, quando vado su una pista nuova vado sempre forte, era già accaduto in Indonesia. E’ una pista molto difficile, ma l’ho interpretata bene sin da subito. Nel turno mattutino abbiamo lavorato sull’elettronica, mentre nel pomeriggio sulle gomme. La pista sollecita tanto il lato sinistro al posteriore e non sarà una scelta facile. Domani tutti faranno passi in avanti, quindi dovremo continuare a lavorare; sono sicuro che domani si andrà più forte. Sono sorpreso dalla pista, nonostante il poco grip siamo andati veloci. La pista è migliorata tanto dopo essersi gommata. Stamattina ho guardato Moto3 e Moto2 per vedere i punti di frenata e poi da lì ci si regola per la differenza. Ho poi un segreto, Idalio (Gavira, coach del Team, ndr) mi dice sempre di frenare tardi e andare lungo, così poi riesci a capire subito il limite e al giro successivo freni un pò prima.”