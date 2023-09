MotoGP | Gp India Prove: doppietta Ducati con Marini e Martin

MotoGP Gp India Prove – Luca Marini ha ottenuto il miglior tempo dell’unico turno di prove valevole per l’accesso diretto in Q2 al Buddh International Circuit, 13esimo appuntamento della MotoGP 2023, il GP dell’India.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha portato in vetta la sua Ducati Desmosedici GP con il best-lap di 1:44.782, andando a precedere di soli 8 millesimi il compagno di marca Jorge Martin, Pramac Racing, mattatore di Misano.

A soli 43 millesimi da “Martinator” troviamo Aleix Espargarò che con l’Aprilia RS-GP Factory è davanti alla Honda Factory di Marc Marquez, con il #93 della casa dall’ala dorata staccato di 0.335s dalla vetta.

Marco Bezzecchi con la seconda Ducati del Mooney VR46 Racing Team è quinto, seguito dall’Aprilia RS-GP Factory di Maverick Vinales e dal Campione in carica, nonché capo-classifica Francesco Bagnaia.

Il “Pecco” nazionale dopo aver passato la sessione mattutina alla ricerca del miglior setup della sua Desmosedici, ha tirato fuori un buon giro, chiuso in 1:45.280.

Accedono direttamente alla fase finale delle qualifiche, la cosidetta Q2, anche Fabio Quartararo su Yamaha Factory, Johann Zarco con la seconda Ducati del Pramac Racing e Joan Mir, in sella alla seconda Honda RC213V Factory.

Solo 74 millesimi hanno diviso Fabio di Giannantonio dall’accesso diretto in Q2. Il romano del Team Ducati Gresini ha infatti chiuso 11esimo davanti a Brad Binder (KTM, a cui è stato tolto il giro “buono” che gli sarebbe valso il 4° tempo a causa di una bandiera gialla sventolata per la caduta di Takaaki Nakagami, rider ok, ndr) e al team-mate Alex Marquez.

Franco Morbidelli ha chiuso 14esimo. Il pilota Yamaha e prossimo rider Ducati Pramac ha chiuso a 0.794s dalla vetta. Ultimo tempo per il tester Ducati Michele Pirro, che sostituisce il convalescente Enea Bastianini in sella Ducati Factory.

5/5 - (5 votes)