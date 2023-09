MotoGP | Gp India Day 1: Martin, “Buon ritmo, sono a posto”

MotoGP GP India Ducati Pramac – Jorge Martin dopo il doppio successo di Misano, ha iniziato col piede giusto il Gran Premio dell’India, 13esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota del Pramac Racing ha chiuso secondo, a soli 8 millesimi da Luca Marini. “Martinator” ha girato a lungo con la gomma dura e questo potrebbe essere un vantaggio in vista della Sprint Race e della gara “lunga” della domenica. Ecco cosa ha detto il #89 ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 Gp India MotoGP 2023

“Sono a posto, nella sessione mattutina ho avuto più problemi, mentre nel pomeriggio sono andato subito forte. Fa molto caldo e ad un certo punto non è andata via la corrente nel box e non avevo neanche il ventilatore, oltre ai monitor spenti. Sono comunque riuscito a fare un buon ritmo e un giro veloce. La moto qui si muove molto, siamo partiti dalla stessa base delle altre gare, la moto si muove tanto perchè ci sono molto buche, ma ho un pacchetto molto buono.”

