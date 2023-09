MotoGP | Gp India, Pirro: “Farò del mio meglio”

MotoGP GP India Ducati – Michele Pirro scenderà in pista al Buddh International Circuit in occasione del Gran Premio dell’India, 13esima tappa della MotoGP 2023.

Il tester della Ducati sostituirà l’infortunato Enea Bastianini in sella Ducati Desmosedici GP del Team Factory e molto probabilmente lo farà anche in Giappone. Ecco cosa ha detto il #51 della “Rossa” a due ruote.

Dichiarazioni Michele Pirro Preview GP India MotoGP 2023

“Dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sono contento di poter prender parte ad altri due appuntamenti della MotoGP, anche se ovviamente mi spiace per Enea. La sua stagione si sta davvero rivelando complicata e spero possa rientrare presto. Nel GP di Misano le sensazioni erano state buone e spero di poter ripartire da lì. Andiamo in India e correremo su una pista nuova, perciò sarà una sorpresa per tutti e solo venerdì scopriremo le caratteristiche di questo tracciato. In ogni caso sono tranquillo: farò del mio meglio e come sempre sarà un onore condividere il box con il Campione del Mondo.”

