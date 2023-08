MotoGP | Morbidelli su separazione da Yamaha: “Non credo di meritarmi questa situazione”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha commentato la separazione dalla Yamaha che avverrà a fine stagione.

Una decisione che non è piaciuta ad pilota italo-brasiliano che ai microfoni di Sky Sport ha così commentato la decisione della casa di Iwata.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Separazione Yamaha a fine MotoGP 2023

“La mia situazione è quella di un pilota che ha fatto fatica negli ultimi due anni. Sono a metà stagione senza una sella e non è la situazione che speravo per me, non credo di meritarmela. Però mi dà ancora più motivazione per scendere in pista e dare il massimo”, le prime parole del pilota italiano ai microfoni di Sky Sport in vista del weekend di Silverstone. “Responsabilità? Quando non si raggiungono i risultati prefissati è difficile dare la colpa a una singola cosa. E’ sempre un insieme di fattori a determinare un risultato. Restiamo concentrati sulla seconda parte di stagione, cercheremo di dare il massimo e fare qualcosa in più rispetto alla prima. Se mi piacerebbe guidare alcune moto? Sì, qualche moto che vorrei provare c’è, ma è ancora presto per parlarne.”