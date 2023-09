MotoGP | Gp Giappone, Bezzecchi: “Motegi, una delle mie preferite”

MotoGP GP Giappone Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo la splendida vittoria del Gran Premio dell’India è pronto a scendere in pista in Giappone, al Mobility Resort Motegi.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team, terzo in classifica a 44 punti dal leader Bagnaia al Buddh International Circuit aveva centrato pole position, giro veloce e vittoria nel GP di domenica.

A Motegi ha centrato il suo primo podio nel Mondiale nel 2017 in Moto3. L’obiettivo è lottare per le posizioni di vertice e chiudere al meglio questa prima doppia trasferta in Asia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Giappone MotoGP 2023

“Il Giappone mi piace molto, i tifosi, l’atmosfera e la pista del Twin Ring di Motegi, una delle mie preferite. Sono sempre andato abbastanza veloce qui, ho centrato il mio primo podio nel Mondiale in Moto3, e in generale le sensazioni sono positive. Arrivo da un weekend molto solido, ho un buon feeling con la moto in questo momento, riesco ed essere competitivo e costante. Sono molto carico, ma dobbiamo continuare a curare tutti questi aspetti anche qui a Motegi per poter essere in lotta nel gruppo dei più forti e fare due belle gare.”