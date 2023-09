MotoGP | Gp Giappone Prove: Binder al Top, Bagnaia è 2°, Bezzecchi 5°

MotoGP Gp Giappone Prove – Brad Binder ha portato in testa la KTM nell’unico turno di prove valevole per l’accesso in Q2 del Gran Premio del Giappone classe MotoGP, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2023 in programma al Mobility Resort Motegi.

Il pilota sud-africano ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1:43.489 (usando il nuovo telaio in carbonio già utilizzato dal tester di lusso Dani Pedrosa a Misano, ndr), riuscendo a battere il record che apparteneva a Jorge Lorenzo, anno 2015, 1:43.790.

Il #33 ha chiuso davanti ad un Pecco Bagnaia in difficoltà per gran parte della sessione, ma il Campione in carica della Ducati ha tirato fuori tutto nel time-attack, chiudendo a soli 29 millesimi dalla vetta. In ottica gara c’è ancora del lavoro da fare, ma intanto la Q2 è assicurata.

Buona la sessione di Aleix Espargarò che ha chiuso terzo in sella all’Aprilia RS-GP Factory. Il #41 precede quattro Ducati, nell’ordine quella di Jorge Martin (Pramac Racing), quella del vincitore del Gran Premio dell’india Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), quella dell’ottimo Fabio di Giannantonio (Gresini Racing) e quella di Johann Zarco (Pramac Racing) e il team-mate Maverick Vinales, ottavo con la seconda RS-GP Factory.

Accedono direttamente alla Q2 anche Pol Espargarò con la KTM del Team GASGAS e Jack Miller, con la seconda KTM Factory. Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra le altre entrambe le Honda Factory, con Joan Mir 12esimo e Marc Marquez solamente 14esimo.

Turno difficile anche per la Yamaha, con Fabio Quartararo 13esimo dopo una brutta caduta da cui si è rialzato claudicante e Franco Morbidelli 15esimo.

Il tester della casa di Iwata Cal Crutchlow ha chiuso 16esimo mentre quello della Ducati Michele Pirro (che sostituisce il convalescente Enea Bastianini, ndr) è 20esimo. il rientrante Alex Rins, che non scendeva in pista dal Mugello dopo la frattura di tibia e perone, è 21esimo a 3.747s dalla vetta.

5/5 - (5 votes)