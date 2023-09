Moto2 | Gp Giappone Prove 2: Chantra si conferma al Top, Foggia è 7°, male Arbolino

Moto2 Gp Giappone Prove 2 – Somkiat Chantra si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa classe Moto2, in programma a Motegi.

Il pilota del Team Asia ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:50.396, crono che gli ha permesso di battere per soli 37 millesimi Aron Canet (Pons), che a sua volta precede di 0.113s Sam Lowes (Marc VDS).

Quarto tempo per il leader della classifica iridata Pedro Acosta (Red Bull Ajo), seguito da Ai Ogura (Team Asia), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) e dal migliore dei piloti italiani, il rookie Dennis Foggia (Italtrans).

La Top Ten è chiusa da Manuel Gonzalez (VR46 team), Izan Guevara (Aspar) e Albert Arenas (Red Bull Ajo). Qualificati alla provvisoria Q2 anche Joe Roberts (Italtrans), Alonso Lopez (SpeedUp) e con i tempi fatti registrare nelle P1 Jake Dixon (Aspar) e Filip Salac (Gresini).

Inizio tutto in salita per Tony Arbolino, che in Campionato è staccato di 39 punti da Acosta. Il pilota di Garbagnate Milanese ha chiuso 20esimo, a oltre un secondo dalla vetta, esattamente 1.282s. Più indietro Alberto Surra (Forward) 24esimo e Mattia Casadei (Fantic Racing, corre al posto dell’infortunato Celestino Vietti, ndr) 26esimo.

