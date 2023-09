MotoGP | Gp Giappone Day 1, Aleix Espargarò: “E’ solo venerdì ma sono soddisfatto”

GP Giappone MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone in programma a Motegi in terza posizione.

Il pilota dell’Aprilia è stato più forte sul giro secco che non sul passo, ma non è preoccupato e domani cercherà una buona posizione in qualifica per poi dare battaglia nella Sprint Race e nella gara “lunga” della domenica. Ecco cosa ha raccontato il #41 a Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“Possiamo migliorare sia sul giro secco che sul passo, ma alla fine ho girato costantemente sull’1:44 e otto/nove, solo che mi hanno tolto i giri causa bandiera gialla. All’inizio del turno abbiamo avuto un problema prontamente risolto, nei due run ho avuto una moto perfetta ed abbiamo girato costantemente. Sono contento, è solo venerdì ma ho fatto i tempi da solo e mi sono sentito meglio in staccata. E’ importante fare bene in circuiti non facili sulla carta. Per quanto riguarda la scelta delle gomme non scarterei la soft al posteriore. Ha più grip in accelerazione e fa la differenza in staccata. E’ un’opzione per entrambe le gare.”

