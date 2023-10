MotoGP | Gp Giappone, Cal Crutchlow: “Giusto fermare la gara, condizioni troppo pericolose”

MotoGP GP Giappone Motegi – Cal Crutchlow avrebbe voluto correre sull’asciutto il Gran Premio del Giappone, ma è arrivata la pioggia a scombussolare i programmi del tester Yamaha.

Il #35 avrebbe dovuto provare nuove soluzioni, cosa che non è stata possibile. Vista la situazione, così come Morbidelli, ha ritardato l’ingresso in pit-lane per cambiare moto e prendere quella con gomme da bagnato, ma ha perso la scommessa.

Successivamente quando ha deciso di rientrare ha sbagliato il flag-to-flag ed è stato penalizzato con un long-lap penalty. Alla fine ha chiuso 13esimo.

Dichiarazioni Cal Crutchlow Gara Wild Card GP Giappone Motegi

“La gara di oggi è stata ricca di eventi perché sulla griglia ha iniziato a piovere. Abbiamo fatto i primi giri con pneumatici slick e pensavo che potessimo fare una scommessa e che potesse smettere di piovere, così non è stato, ha iniziato a piovere molto più forte. Sfortunatamente, abbiamo fatto il pit stop nel modo sbagliato e ho dovuto fare un long-lap penalty. Mi sono comunque divertito con il team. Abbiamo fatto del nostro meglio per quanto riguarda la ricerca di soluzioni alla moto. Come detto, non era la mia moto preferita, ma era molto importante ottenere queste informazioni. Oggi avevamo davvero bisogno di una gara sull’asciutto ma abbiamo fatto del nostro meglio. Ho fatto una buona gara sotto la pioggia. Penso che fermare la gara sia stata la decisione giusta perché la visibilità limitata stava diventando piuttosto pericolosa. Continueremo il nostro programma con un test a novembre a Jerez e Valencia. Buona fortuna ai due piloti Yamaha (Quartararo e Morbidelli) per il resto della stagione.”