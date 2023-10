MotoGP | Gp Giappone Gara, Marc Marquez: “Non mi diverto, devo chiarire il mio futuro”

GP Giappone MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez è salito sul terzo gradino del podio nel Gran Premio del Giappone, 14esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota della Honda approfittando anche della gara bagnata con tanto di flag-to-flag e doppia bandiera rossa, ha chiuso alle spalle delle Ducati di Jorge Martin e Pecco Bagnaia.

L’otto volte iridato è sempre più vicino a guidare la “Rossa” a due ruote del Team Gresini in ottica 2024, c’è ancora da trovare l’accordo con la Honda, ma dalle sue parole rilasciate a Sky Sport sembra una cosa fatta.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Giappone MotoGP 2023

“Sono contento, finalmente dopo tanto tempo è arrivato il podio. Dalla gara di Silverstone siamo andati in una direzione e in gara sono stato calmo, anche se è stata una gara difficile. All’inizio eravamo in pista con le slick, poi abbiamo messo le rain, c’era tanta acqua ed ho spinto forte. Riuscivo a prendere Pecco (Bagnaia) e Martin, ma c’era troppa acqua e ho alzato il braccio per fermare la gara, c’era troppo aquaplaning. Provo sempre a dare il 100% e volgio fare i complimenti a Pecco e Jorge (Martin) non è facile andare così forte e prendere dei rischi sul bagnato quando ti giochi il Campionato. Con questa moto sul bagnato vado forte, ma non mi sento ‘comodo’, mentre con quella dello scorso anno ero ‘comodo’ e veloce.”

Dichiarazioni Marc Marquez Futuro Ducati Gresini GP Giappone MotoGP 2023

“Al momento non posso dire niente ma devo chiarire velocemente questa storia. Non dormo bene, sembra che mi diverto, ma non è così, sono stanco. Io do sempre il 100% con quello che ho, che sia la Honda o in un altro posto, che sia Giappone o Italia. E’ una storia romantica il fatto che il primo podio della stagione sia arrivato proprio qui.”

4.6/5 - (40 votes)