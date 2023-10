MotoGP | Gp Giappone Gara, Bagnaia: “Martin vicino? Bello battagliare così”

MotoGP GP Giappone Ducati – Francesco Bagnaia ha chiuso al secondo posto il Gran Premio del Giappone, teatro della 14esima tappa della MotoGP 2023 corso a Motegi.

La gara caratterizzata da una partenza con le slick sul bagnato, da un flag-to-flag e due bandiere rosse per troppa acqua in pista e scarsa visibilità, ha visto il #1 della Ducati portare a casa un risultato che lo soddisfa viste le condizioni in cui è arrivato, ma con un vantaggio in Campionato su Jorge Martin che si riduce a tre punti. Ecco cosa ha detto Pecco ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Giappone MotoGP 2023

“Sono felice del secondo posto, sul bagnato è difficile essere competitivi , stavo tornando su Jorge (Martin), ma ho mollato perchè stavo per scivolare. Sono contento della mia velocità, ora ho solo tre punti di vantaggio in Campionato ma va benissimo. Jorge nei primi giri ha spinto tanto, mentre io prestavo attenzione alla gomma posteriore. Con tanta acqua lui faticava di più, poi la gara è stata chiusa in anticipo ma era proibitivo continuare. Forse all’inizio era meglio fare un altro giro con le slick ma alla fine è andata bene così. Mi trovavo meglio quando c’era tanta acqua, mentre nei primi due/tre giri era difficile con le rain, era facile sbagliare. Per quanto riguarda la lotta al titolo trovo sia bello battagliare così, la competizione mi piace, anche se con un vantaggio ridotto.”

4.7/5 - (43 votes)