MotoGP | Gp Giappone Gara: Martin, “E’ stata una bella giornata”

MotoGP GP Giappone Ducati Pramac – Jorge Martin ha vinto il Gran Premio del Giappone classe MotoGP, una gara caratterizzata da due bandiere rosse causa pioggia.

Il #89 del Team Pramac Ducati si porta così a solo tre punti dalla vetta della classifica iridata da Pecco Bagnaia, per un Mondiale sempre più aperto.

Per Martin si tratta della terza vittoria della stagione dopo quelle conquistate al Sachsenring e a Misano. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Giappone MotoGP 2023

“E’ stata una bella giornata, non tanto prima, perchè avevamo le slick con tanta pioggia, era difficile cercare di non cadere. Ho lasciato passare Pecco (Bagnaia) e quando ho visto che tutti sono rientrati l’ho fatto pure io ed ho fatto un buon flag-to-flag. Ho poi commesso uno sbaglio e mi sono ritrovato indietro. Avevo però fiducia e sono riuscito a riprendere a la testa della gara. Quando ho visto che Pecco recuperava ho girato forte, avevo margine. La gara si è poi conclusa in anticipo, non sapremo mai come sarebbe andata a finire con Marc (Marquez) e Pecco, c’era tanta acqua e non c’era visibilità, io non ho alzato le mani, ma c’è stata la bandiera rossa. Alla ripartenza non era possibile continuare, c’era tanta acqua e pochissima visibilità. Mi sento bene con la moto, uso un setting diverso dagli altri, tutti i piloti Ducati possono vederlo, mi muovo diversamente sopra la moto, questo mi da più grip.”

