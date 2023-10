MotoGP | Gp Giappone Gara, Aleix Espargarò: “Forse la mia migliore prestazione sul bagnato”

GP Giappone MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio del Giappone in programma a Motegi, quattordicesima tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

Dopo una buona partenza ed un rapidissimo cambio moto, lo spagnolo si è ritrovato in testa alla corsa, forte di una scelta di gomma che gli garantiva trazione e fiducia. Solo il diminuire dell’acqua in pista gli ha fatto perdere terreno, puntualmente recuperato al sopraggiungere di un nuovo acquazzone. Le condizioni della pista sono andate via via peggiorando, specialmente a livello di visibilità, fino alla bandiera rossa arrivata nel corso del dodicesimo giro. La successiva ripartenza ha visto i piloti percorrere solo il giro di allineamento, prima che le condizioni sia di acqua in pista sia di scarsa visibilità decretassero la sospensione definitiva della gara con Aleix classificato al quinto posto.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Giappone MotoGP 2023

“Una giornata tutto sommato positiva, forse la mia migliore prestazione sul bagnato. Dopo il cambio moto, avevamo scelto la gomma posteriore morbida contando sul fatto che a Motegi quando piove diluvia. Invece nei primi giri è stata dura, con poca acqua in pista la soft si surriscaldava e temevo di non finire la gara. Quando invece è aumentata la pioggia, ho iniziato a sentirmi sempre meglio. Stavo recuperando sui piloti che mi precedevano, potevo puntare anche più in alto del quinto posto. Purtroppo la visibilità era davvero ridotta, ancora peggio dopo la bandiera rossa e la ripartenza: le decisioni prese dalla Direzione Gara oggi sono state ineccepibili”.

4.6/5 - (40 votes)