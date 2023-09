MotoGP | Binder da record nel venerdì di prove a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Motegi – Brad Binder da record nella prima giornata di attività a Motegi, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di MotoGP. Il sudafricano della KTM, autore del record assoluto sul tracciato nipponico, è riuscito a creare fin dal subito un buon feeling con la RC16 dotata del nuovo telaio in carbonio, ottenendo dei riscontri interessanti non solo sul giro secco, ma anche sul passo gara. Indicazioni importanti che la squadra spera di confermare anche nel proseguo di questo fine settimana. Tanto lavoro sull’anteriore invece per Pecco Bagnaia, autore del secondo tempo proprio nell’ultimo tentativo di attacco al tempo.

L’italiano ha provato a correggere le imperfezioni emerse in India e si è focalizzato anche sullo slittamento della posteriore, aspetto emerso sia stamattina che nella sessione del pomeriggio. Un lavoro a 360° che dovrebbe aver garantito ai tecnici una buona base di partenza per il proseguo del week-end. Terzo tempo per Aleix Espargarò, seguito da Jorge Martin – autore di una caduta in mattinata come Fabio Quartararo e Marc Marquez – e Marco Bezzecchi, veloce ma ancora non totalmente soddisfatto del proprio feeling con la moto.

Appuntamento a stanotte per le qualifiche ufficiali e per la Sprint che assegnerà i primi punti di questo fine settimana mondiale sul circuito di Motegi, in Giappone.