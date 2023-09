MotoGP | Gp Giappone Day 1, Di Giannantonio: “Subito velocissimi”

MotoGP GP Giappone Ducati Gresini – Ottimo inizio a Motegi per Fabio di Giannantonio; il pilota del Team Gresini ha ottenuto il sesto tempo e l’accesso diretto alla Q2 del Gran Premio del Giappone.

Il pilota romano non ha nessun problema sul giro secco, mentre in ottica gara preoccupa il dolore alla spalla, ma “Diggia” è pronto a stringer i denti.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“Siamo stati velocissimi da subito e sulla moto stavo benissimo. Non mi aspettavo onestamente di poter fare questi tempi, ma è uscito tutto abbastanza facile quindi sono molto positivo in vista di domani. Purtroppo rimane il dolore alla spalla che sul giro secco non sarà un problema, ma potrebbe complicarci la vita in sprint e gara. Combattiamo anche il dolore!”