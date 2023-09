MotoGP | Gp Giappone Day 1, Bagnaia: “Possiamo tirare un sospiro di sollievo”

MotoGP GP Giappone Ducati – Francesco Bagnaia si è detto abbastanza soddisfatto della prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, teatro della 14esima tappa della MotoGP 2023 in programma a Motegi.

Il pilota della Ducati dopo aver faticato tanto in frenata (uno dei suoi punti forti, ndr) in India, dove era anche caduto, sembra aver trovato la “quadra”, anche se manca ancora qualcosa sul passo. Alla fine ha chiuso secondo e consapevole che manca poco per tornare al Top. Ecco cosa ha detto Pecco ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“Siamo molto soddisfatti, finalmente posso forzare in frenata e c’è stato un miglioramento enorme rispetto alle ultime due gare. Manca ancora qualcosa, non sono pienamente felice, ma siamo vicini a trovare la quadra. Manca ancora fare un pò di percorrenza ma possiamo tirare un sospiro di sollievo. Abbiamo individuato il problema e quando ho spinto ho potuto fare la differenza, un qualcosa che mi mancava. Dall’India abbiamo portato una gran voglia di reazione, eravamo secondi nonostante non eravamo a posto. Cadere ci ha fatto alzare la guardia, ci è servito da lezione. Il weekend indiano ci ha insegnato ad essere sempre sul pezzo, ringrazio la mia squadra per la reazione avuta qui, hanno fatto le ore piccole.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Utilizzo Gomma Soft 1 GP Giappone MotoGP 2023

“La gomma hard della scorsa stagione è la media di quest’anno. Questa mattina l’ho usata e mi sono trovato bene, mentre nel pomeriggio forse per il più caldo o per il poco grip ho faticato di più. Ho fatto tempi buoni ma non a livello della soft. Quest’ultima dopo il time-attack non è calata, bisogna però capire cosa accadrà quando andrà giù, perchè poi si fa fatica in frenata.”

