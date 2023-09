MotoGP | GP Giappone Day 1: Alex Rins “unfit” per il resto del weekend

MotoGP GP Giappone LCR Honda – Alex Rins è stato dichiarato “unfit” dopo la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota del Team LCR Honda si era fratturato tibia e perone durante la Sprint Race del Gran Premio d’Italia corso al Mugello ed aveva provato a tornare in pista nella gara di casa della Honda a Motegi. Troppo il dolore alla gamba per poter continuare.

Il suo posto per il resto del weekend sarà preso dal tester Stefan Bradl che sarà in sella alla RC213V dello spagnolo, che ricordiamo il prossimo anno sarà pilota Yamaha al fianco di Fabio Quartararo.

German rider Stefan Bradl will take over and race the rest of the weekend. https://t.co/Y9ZiIrRq5N

— LCR Team (@lcr_team) September 29, 2023